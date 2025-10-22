João Fonseca avança às quartas do ATP 500 da Basileia após W.O. de adversário

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, número 46 do mundo, avançou às quartas de final do ATP 500 da Basileia sem precisar entrar em quadra nesta quarta-feira (22), com a desistência por lesão do tcheco Jakub Mensik (N.19).

João, de 19 anos, terá como próximo adversário o vencedor do duelo entre o canadense Denis Shapovalov (N.23) e o francês Valentin Royer (N.69), que se enfrentam na quinta-feira.