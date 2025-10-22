Eurasia: Europa endurecerá posição sobre China diante de recusa de Pequim por diálogo

A União Europeia (UE) continuará a endurecer gradualmente sua posição em relação à China, à medida que Pequim se recusa a dialogar com o bloco sobre a supercapacidade industrial chinesa, práticas comerciais agressivas e apoio à Rússia, na avaliação da Eurasia. A análise menciona que as ações refletem a frustração com o desrespeito da China às preocupações europeias.

Segundo a consultoria, as medidas prováveis incluem o fortalecimento das defesas comerciais europeias contra a China - como novas proteções para a indústria do aço - e sanções ampliadas contra entidades chinesas por apoiar o esforço de guerra da Rússia.