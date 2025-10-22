Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA justificam suposto abuso de liberdade em Nicarágua para acionar Seção 301 contra país

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) determinou que os atos, políticas e práticas da Nicarágua relacionados aos direitos trabalhistas, direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como ao Estado de Direito, são "irracionais e oneram ou restringem o comércio dos EUA", de acordo com documento oficial publicado nesta quarta-feira, 22. O alerta torna o país da América Central passível de ação judicial nos termos da Seção 301.

Ainda segundo o texto, o USTR propõe uma série de ações, incluindo a suspensão, retirada ou impedimento da aplicação dos benefícios do Acordo de Livre Comércio entre a República Dominicana, a América Central e os Estados Unidos (CAFTADR) à Nicarágua, bem como "tarifas adicionais de até 100% sobre alguns ou todos os produtos".

