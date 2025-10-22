EUA anuncia novo ataque contra suposta lancha do narcotráfico no Pacífico

Forças militares americanas destruíram outro suposto barco do narcotráfico no Pacífico nesta quarta-feira (22), com um saldo de três mortos, anunciou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth.

"Mais uma vez, os terroristas agora mortos estavam envolvidos no tráfico de drogas no Pacífico Oriental", disse Hegseth na rede social X.