Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Estou bem', afirma Brigitte Bardot após rumores sobre sua saúde

'Estou bem', afirma Brigitte Bardot após rumores sobre sua saúde

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

"Estou bem", afirmou na noite desta quarta-feira (22) a atriz francesa Brigitte Bardot, em uma mensagem publicada na rede social X, em resposta a rumores que circulavam nas redes sobre seu estado de saúde.

"Não sei quem foi o imbecil que lançou essa fake news sobre o meu falecimento esta noite, mas saibam que estou bem e não pretendo jogar a toalha", declarou a lendária estrela do cinema francês, de 91 anos.

Bardot retornou para casa na sexta-feira, 17 de outubro, após uma intervenção cirúrgica que exigiu sua hospitalização em Toulon, no sul da França, informou na ocasião a sua assessoria em comunicado enviado à AFP.

A veterana estrela do cinema francês "foi hospitalizada brevemente no hospital privado Saint-Jean de Toulon para se submeter a uma pequena cirurgia que transcorreu de forma satisfatória", acrescenta a nota.

Brigitte Bardot, que abandonou o cinema nos anos 1970 para se dedicar à defesa dos animais, vive entre sua famosa residência La Madrague, em Saint-Tropez, no sul da França, e uma segunda casa no interior, La Garrigue, onde abriga animais e mantém uma capela particular.

Em maio, em entrevista ao canal BFMTV, Bardot contou que vive "como uma agricultora", cercada de seus animais, e que não possui "nem celular nem computador".

jfg-mng/jmo/cbn/liu/eg/mvl/lm/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar