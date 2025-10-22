Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cuba denuncia 'campanha caluniosa' dos EUA contra resolução sobre embargo na ONU

Os Estados Unidos realizaram uma "campanha caluniosa" e "mentirosa" para pressionar os países da América Latina e da Europa a não apoiarem na ONU a resolução que pede o fim do embargo americano a Cuba, disse o chanceler cubano, Bruno Rodríguez, nesta quarta-feira (22).

Rodríguez informou que as autoridades americanas enviaram comunicados e cartas a representantes de outras nações, alegando que Havana havia mandado militares a participar ao lado da Rússia da guerra com a Ucrânia.

Washington lançou "uma campanha caluniosa, mentirosa, de intoxicação informativa, dirigida não só a distorcer a imagem de Cuba, mas a gerar elementos de pressão contra países terceiros" para que não apoiem a resolução que será votada em 28 e 29 de outubro na Assembleia Geral da ONU, disse o chanceler cubano a jornalistas.

