Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cuba anuncia ao México a captura de chefão chinês do fentanil

Cuba anuncia ao México a captura de chefão chinês do fentanil

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um traficante de drogas chinês, identificado como um dos maiores fornecedores de fentanil para os principais cartéis mexicanos e procurado pelos Estados Unidos, foi capturado em Cuba, informaram fontes de segurança mexicanas à AFP nesta quarta-feira (22). 

O traficante de drogas Zhi Dong Zang, também conhecido como Brother Wang, está detido na ilha enquanto as autoridades mexicanas aguardam a confirmação de Cuba sobre se ele será deportado para o México ou se um pedido de extradição deve ser formalizado, acrescentaram as fontes.

jla/mar/aa/dd

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar