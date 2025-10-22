Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cotação do ouro registra queda após grandde valorização

Cotação do ouro registra queda após grandde valorização

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os preços do ouro e da prata caíram pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira (22), interrompendo bruscamente a valorização expressiva dos metais preciosos desde o início do ano.

O ouro sempre foi considerado pelos investidores um "ativo de refúgio", muito procurado especialmente por preservar em grande medida seu valor intrínseco.

O metal registrou alta de mais de 60% desde o início de 2025 e bateu recorde diversas vezes, com a perspectiva até mesmo de alcançar 5.000 dólares (26.900 reais na cotação atual) por onça (31,1 gramas).

A alta foi baseada em fatores como a desvalorização do dólar, as expectativas de cortes nas taxas de juros, a queda nos rendimentos dos títulos e as compras dos bancos centrais. 

As preocupações sobre as perspectivas mundiais também reforçaram sua condição de investimento seguro.

Contudo, as compras desabaram na terça-feira, quando a cotação do ouro chegou a cair até 6%, e prosseguiram em queda na Ásia, afetadas pela realização de lucros e pelas esperanças de uma distensão na guerra comercial entre China e Estados Unidos.

A cotação chegou a atingir 4.000 dólares por onça, após registrar na segunda-feira um recorde histórico de 4.381,51 dólares. 

A prata também registrou queda.

"A gloriosa alta do ouro encontrou finalmente a gravidade. Após meses de convicção unilateral e entradas incessantes, o metal sofreu uma queda de 6%", afirmou Stephen Innes, da SPI Asset Management.

dan/mjw/arm/dbh/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar