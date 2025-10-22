Cotação do ouro registra queda após grandde valorização

O ouro sempre foi considerado pelos investidores um "ativo de refúgio", muito procurado especialmente por preservar em grande medida seu valor intrínseco.

Os preços do ouro e da prata caíram pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira (22), interrompendo bruscamente a valorização expressiva dos metais preciosos desde o início do ano.

O metal registrou alta de mais de 60% desde o início de 2025 e bateu recorde diversas vezes, com a perspectiva até mesmo de alcançar 5.000 dólares (26.900 reais na cotação atual) por onça (31,1 gramas).

A alta foi baseada em fatores como a desvalorização do dólar, as expectativas de cortes nas taxas de juros, a queda nos rendimentos dos títulos e as compras dos bancos centrais.

As preocupações sobre as perspectivas mundiais também reforçaram sua condição de investimento seguro.

Contudo, as compras desabaram na terça-feira, quando a cotação do ouro chegou a cair até 6%, e prosseguiram em queda na Ásia, afetadas pela realização de lucros e pelas esperanças de uma distensão na guerra comercial entre China e Estados Unidos.