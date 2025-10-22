Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coreia do Norte testa mísseis balísticos antes de cúpula econômica na Coreia do Sul

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Coreia do Norte voltou a realizar testes de mísseis balísticos nesta quarta-feira, 22, após cinco meses de inatividade. Segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, múltiplos projéteis foram lançados em direção ao leste. Nenhum dos mísseis atingiu o território ou a zona econômica do Japão, que monitora os disparos em cooperação com Seul e Washington.

Os testes ocorreram a poucos dias da abertura da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que será realizada na Coreia do Sul, na semana que vem. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, participarão do evento. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

