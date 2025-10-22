Coreia do Norte diz que testou novo sistema armamentista 'de vanguarda'
A Coreia do Norte afirmou, nesta quinta-feira (23, data local), que testou um novo sistema armamentista "de vanguarda" que utiliza mísseis hipersônicos para reforçar sua defesa contra seus inimigos.
O lançamento foi detectado na quarta-feira pelo Exército sul-coreano e se tratou do primeiro teste de mísseis em meses por parte de Pyongyang.
O exercício aconteceu uma semana antes do encontro de líderes mundiais, entre eles o presidente americano Donald Trump, na Coreia do Sul para uma cúpula regional.
O chefe militar norte-coreano Pak Jong Chon declarou que "o novo sistema armamentista de vanguarda é uma prova clara da constante melhora das capacidades técnicas de autodefesa" da Coreia do Norte, informou a agência de notícias oficial KCNA.
Segundo o meio de comunicação estatal, o teste estava dirigido a melhorar a "sustentabilidade e efetividade da dissuasão estratégica contra inimigos potenciais".
Não foi informado se o líder norte-coreano Kim Jong Un esteve presente no lançamento.
A agência indicou que dois "projéteis hipersônicos" foram lançados ao sul da capital Pyongyong e alcançaram seus alvos no nordeste do país.
Imagens divulgadas pela KCNA mostram o míssil no ar antes de alcançar seu objetivo, onde explode em uma nuvem de terra e fumaça.
Os mísseis hipersônicos podem se deslocar a uma velocidade cinco vezes maior que a do som e podem manobrar em pleno voo, o que os torna mais difíceis de rastrear e interceptar.
oho/tc/mas/mvl/rprDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente