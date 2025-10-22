Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Califórnia mobilizará Guarda Nacional para distribuir comida

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O estado da Califórnia enviará a Guarda Nacional para ajudar a distribuir refeições aos americanos que passam necessidades em meio à paralisação administrativa do governo federal, conhecida como "shutdown".

Centenas de milhares de servidores federais em todo o país não estão recebendo salário enquanto democratas e republicanos em Washington discutem o orçamento nacional, o que deixa muitas famílias em dificuldades para cobrir seus gastos.

Os pagamentos a alguns dos americanos mais pobres, incluídos os populares cupons de alimentos (food stamps) -- um programa de assistência nutricional --, também estão prestes a expirar se não houver um acordo nos próximos dias.

O governador do estado, Gavin Newsom, disse que acionaria a Guarda Nacional para o tipo de trabalho que essa força já realizou durante a pandemia de covid-19, quando seus efetivos ajudaram a servir milhões de refeições em bancos de alimentos.

Newsom disse que também estava acelerando 80 milhões de dólares (R$ 430 milhões) em apoio estadual para ajuda alimentar. O governador da Califórnia enfrentou a ordem do presidente Donald Trump de mobilizar a Guarda Nacional para apoiar as operações migratórias de autoridades federais em seu estado.

"O fracasso de Trump não é abstrato, literalmente está tirando comida da boca das pessoas", disse Newsom, que é apontado como pré-candidato democrata para a presidência em 2027.

"Milhões de americanos dependem dos benefícios alimentares para abastecer suas famílias [...] a Califórnia está trabalhando para garantir que os beneficiários [dos cupons de alimentos] não passem fome" quando os preços estão em alta.

A nível nacional, o programa de assistência alimenta mais de 42 milhões de pessoas, das quais cerca de 5,5 milhões na Califórnia.

O shutdown do governo federal, que já está em sua quarta semana, é o segundo mais longo da história, sem que haja uma solução no horizonte.

