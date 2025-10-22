Bayern goleia Brugge (4-0) e se mantém 100% na Champions

Com 100% de aproveitamento em três rodadas, o Gigante da Baviera ocupa a segunda posição na tabela, superado no saldo de gols pelo Paris Saint-Germain. Também somam 9 pontos Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid.

Com a obrigação de vencer para se manter entre os líderes da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique confirmou seu favoritismo e goleou o Brugge por 4 a 0 nesta quarta-feira (22), na Allianz Arena.

Os gols da vitória do Bayern foram obra de Lennart Karl (5'), Harry Kane (14'), Luis Díaz (34') e Nicolas Jackson (79').

Karl, de 17 anos, se tornou o alemão e jogador mais jovem do clube bávaro a marcar na Champions.

Kane, por sua vez, soma 20 gols pelo Bayern em 12 jogos disputados nesta temporada.

O time do técnico Vincent Kompany, que na rodada passada também goleou o Pafos (5 a 1), do Chipre, terá um compromisso mais complicado no dia 4 de novembro, quando enfrentará o PSG no Parque dos Príncipes.