Athletic Bilbao vira sobre Qarabag (3-1) e consegue primeira vitória na Champions

De volta à Champions depois de 11 anos, o Athletic soma seus três primeiros pontos na tabela após as derrotas para Arsenal (2 a 0) e Borussia Dortmund (4 a 1) nas duas primeiras rodadas.

O Athletic Bilbao derrotou o Qarabag por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira (22), em San Mamés, e conseguiu sua primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões.

Mas o jogo desta quarta-feira não começou bem para os espanhóis, já que os visitantes abriram o placar com um minuto de bola rolando, quando o português Leandro Andrade aproveitou falha da defesa para invadir a área e superar o goleiro Unai Simón com um chute cruzado.

Jogando em casa, o Athletic não se abateu e pressionou em busca do empate, que veio antes mesmo do intervalo, com o atacante Gorka Guruzeta (40') recebendo na área e tocando rasteiro para marcar.

No segundo tempo, o time de Bilbao foi premiado pela persistência e conseguiu a virada em um belo chute de Robert Navarro no ângulo (70'). E, nos minutos finais, Guruzeta fez mais um (88) batendo de primeira.

Na próxima rodada da Champions, em novembro, o Athletic visitará o Newcastle na Inglaterra, enquanto o Qarabag jogará em casa contra o Ajax.