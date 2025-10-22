Ataque russo a capital da Ucrânia deixa dois mortos

O comandante Timur Tkatchenko afirmou que uma pessoa morreu no distrito de Dniprovski, em Kiev, onde um incêndio foi registrado nos andares superiores de um edifício.

Um ataque russo deixou dois mortos e dois feridos na capital da Ucrânia, informou o comandante militar de Kiev na manhã de quarta-feira (22).

O prefeito da capital, Vitali Klitschko, relatou ataques com drones que provocaram danos em diferentes áreas da cidade.

A ministra da Energia da Ucrânia, Svitlana Grinchuk, afirmou no Facebook que a Rússia atacou a infraestrutura energética do país durante a noite em um ataque "em larga escala".

As autoridades ucranianas também relataram ataques significativos com drones em pelo menos outras três regiões, incluindo Zaporizhzhia, onde várias pessoas ficaram feridas e milhares ficaram sem acesso à energia elétrica.

O ataque ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pediu a Moscou e Kiev que interrompam a guerra nas atuais linhas de combate, ter declarado na terça-feira que arquivou os planos para um encontro com seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Budapeste porque não queria uma reunião "inútil".