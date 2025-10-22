Alemanha registra enorme aumento na chegada de homens ucranianos jovens

No final de agosto, Kiev flexibilizou a lei marcial e autorizou jovens adultos a deixarem o país, apesar do conflito com a Rússia.

A Alemanha observa um enorme aumento na chegada de homens ucranianos entre 18 e 22 anos, após a decisão de Kiev de permitir a saída do país de jovens adultos, segundo dados obtidos nesta quarta-feira (22) pela AFP.

Desde então, o número de chegadas de jovens ucranianos à Alemanha passou de pouco mais de uma centena por semana para superar 1.000 em média.

"É possível que se trate de uma fase de migração aumentada, consequência da nova normativa adotada pela Ucrânia, e que o número de jovens em busca de proteção volte a diminuir", declarou o Ministério do Interior alemão à AFP.

Segundo dados do sistema FREE, que contabiliza suas chegadas à Alemanha, na semana de 25 de agosto houve 138 chegadas de ucranianos entre 18 e 22 anos.

Desde então, o número aumentou e supera, em média, os 1.000 jovens. Na semana de 6 de outubro, inclusive, foram registradas 1.796 pessoas.