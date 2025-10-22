Acidente de trânsito deixa 46 mortos em Uganda

Pelo menos 46 pessoas morreram e várias ficaram feridas na madrugada de quarta-feira (22) na colisão de dois ônibus em uma rodovia da região norte de Uganda, informou a polícia, após revisar um balanço inicial de 63 mortos.

O incidente aconteceu na via que liga a capital Kampala à cidade de Gulu pouco depois da meia-noite. Os dois ônibus "colidiram frontalmente durante uma manobra de ultrapassagem", em um incidente que envolveu outros dois veículos, segundo um comunicado policial.