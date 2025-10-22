Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acidente de trânsito deixa 46 mortos em Uganda

Autor AFP
Tipo Notícia

Pelo menos 46 pessoas morreram e várias ficaram feridas na madrugada de quarta-feira (22) na colisão de dois ônibus em uma rodovia da região norte de Uganda, informou a polícia, após revisar um balanço inicial de 63 mortos.

O incidente aconteceu na via que liga a capital Kampala à cidade de Gulu pouco depois da meia-noite. Os dois ônibus "colidiram frontalmente durante uma manobra de ultrapassagem", em um incidente que envolveu outros dois veículos, segundo um comunicado policial.

A nota afirma que um dos motoristas "tentou evitar a colisão", mas o acidente desencadeou "uma reação em cadeia que provocou a perda de controle dos demais veículos". 

Os feridos foram levados a centros médicos próximos, afirma o texto, que não revela o número de pessoas, nem a gravidade das lesões.

Os acidentes de trânsito são frequentes neste país do leste da África. Segundo a polícia, em 2024 foram registradas 4.434 colisões em Uganda, que provocaram 5.144 mortes.

