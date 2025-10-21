Xerife e imigrante ficam feridos após disparos da polícia migratória nos EUA

Um xerife americano e um estrangeiro ficaram feridos nesta terça-feira (21) quando um agente da polícia migratória abriu fogo durante uma operação em Los Angeles, informou o governo. O incidente ocorreu quando oficiais de imigração tentavam recapturar um "estrangeiro ilegal" em uma operação que contou com o apoio de xerifes federais, segundo Tricia McLaughlin, secretária assistente do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês).

"O estrangeiro ilegal usou seu veículo como uma arma e começou a investir contra a patrulha das forças da lei em uma tentativa de fugir", acrescentou McLaughlin nas redes sociais. "Temendo pela segurança do público e dos agentes, nossos oficiais seguiram seu treinamento e efetuaram disparos defensivos", descreveu. "O estrangeiro ilegal foi atingido no cotovelo, e um oficial foi atingido na mão por uma bala que ricocheteou. Ambos estão hospitalizados", detalhou. Imagens após o incidente mostram um veículo cercado por outros três.

O uso de carros das forças da lei para bloquear veículos tornou-se uma prática comum durante as batidas migratórias promovidas pelo presidente Donald Trump, especialmente em cidades liberais como Los Angeles. Em várias ocasiões, agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) afirmaram ter sido alvo de investidas com veículos, mas posteriormente vieram à tona vídeos mostrando que os próprios agentes iniciaram o contato. Na semana passada, um ativista no condado vizinho de Ventura foi preso após uma colisão pela qual os agentes o responsabilizaram.