Von der Leyen defende soberania da UE e quer em 2026 o 'momento da independência' da Europa

A União Europeia (UE) pretende transformar 2026 em um marco de soberania frente a um mundo em rápida reconfiguração geopolítica. Ao apresentar o programa de trabalho do ano que vem da Comissão Europeia, a presidente Ursula Von der Leyen afirmou que "devemos fazer de 2026 o momento da independência da Europa", defendendo que o bloco "encontre seu lugar no mundo" em meio à disputa de poder entre grandes potências.

Segundo ela, "as nossas ordens regionais e globais estão sendo redesenhadas" e a guerra entre Rússia e Ucrânia "vai alterar a forma como vemos a segurança na Europa por décadas". Von der Leyen reforçou que a defesa do continente europeu deve ser feita na Europa e prometeu "seguir aumentando nossa pressão contra a Rússia pelo fim da guerra".