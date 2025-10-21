Viúva de colombiano morto em ataque dos EUA no Caribe diz que sua vida foi 'tirada' injustamente

A esposa de um colombiano morto no Caribe pelos Estados Unidos em um ataque a uma suposta embarcação do tráfico de drogas denunciou, em entrevista à AFP, que a vida de seu marido foi "injustamente tirada", já que ele era, na verdade, um pescador.

Alejandro Carranza, de 40 anos, foi "assassinado" em águas colombianas durante a mobilização militar ordenada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para conter o tráfico de drogas, disse o presidente colombiano, Gustavo Petro, no fim de semana.