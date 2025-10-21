Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela critica EUA por operações mais letais no Caribe do que no Pacífico

Autor AFP
Tipo Notícia

O ministro da Defesa venezuelano criticou nesta terça-feira (21) os Estados Unidos por serem mais letais em suas operações contra o narcotráfico no Caribe do que no Pacífico, que concentra o maior trânsito de drogas.

A Venezuela afirma que o verdadeiro objetivo do destacamento militar americano na região é a derrubada do presidente Nicolás Maduro, e não o combate ao narcotráfico, como garante a Casa Branca.

Desde o mês passado, os Estados Unidos reportaram sete ataques no Caribe contra embarcações que vincularam ao narcotráfico da Venezuela. Trinta e duas pessoas morreram nessas operações.

"As interdições feitas no Pacífico não recebem o mesmo tratamento de aqui, no Mar do Caribe", denunciou na TV estatal o ministro Vladimir Padrino. "O que está por trás desse destacamento militar aeronaval dos Estados Unidos no Caribe? É realmente o narcotráfico?"

Segundo a Venezuela, apenas 5% das drogas produzidas na Colômbia tentam sair pelo Caribe, e a maioria passa pelo Pacífico em direção aos Estados Unidos.

O governo venezuelano também reporta mais operações antidrogas desde a mobilização americana, que fazem parte da propaganda estatal: militares destroem pistas clandestinas ou laboratórios, apreendem barcos, veículos e armas, e a derrubam pequenas aeronaves.

"O mundo inteiro está muito ciente das aberrações, do ridículo que está sendo feito contra o nosso povo. Atacar nossas democracias, nossas constituições, nossas soberanias, e, além disso, apropriar-se dos recursos naturais do nosso país (...) Não vão conseguir", afirmou Padrino.

