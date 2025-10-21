Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump pressionou Ucrânia para que renunciasse à soberania do Donbass

Trump pressionou Ucrânia para que renunciasse à soberania do Donbass

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o líder ucraniano, Volodimir Zelensky, para que cedesse à Rússia a região oriental do Donbass, declarou nesta terça-feira (21) à AFP um alto funcionário ucraniano.

"Sim, é verdade", declarou o funcionário, que falou sob condição de anonimato, quando questionado se Trump, durante a reunião de sexta-feira, instou Zelensky a retirar as tropas dos territórios do Donbass ainda controlados pela Ucrânia. 

A fonte acrescentou que as conversas com Trump foram "tensas e difíceis", e que os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra pareciam estar se prolongando e girando em círculos.

ant-jc/brw/mb/hgs/dd/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar