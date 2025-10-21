Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump espera acordo com China, mas deixa reunião com Xi em aberto

Trump espera acordo com China, mas deixa reunião com Xi em aberto

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (21) que espera fechar um "bom" acordo comercial com o líder chinês, Xi Jinping, durante uma cúpula regional na próxima semana, embora tenha advertido que o encontro entre os dois pode ser cancelado.

Trump tem mudado de ideia repetidamente sobre se reunir com Xi na cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), prevista para acontecer na Coreia do Sul, desde que anunciou o encontro pela primeira vez.

"Vamos chegar a um acordo justo, e acredito que teremos uma reunião muito bem-sucedida. Há muita gente esperando por isso", disse Trump durante um almoço com senadores republicanos na Casa Branca.

Logo em seguida, acrescentou: "Talvez não aconteça. Podem surgir situações em que, por exemplo, alguém diga: 'não quero me reunir, é desagradável demais'".

Trump havia anunciado, pela primeira vez, em 19 de setembro que se encontraria com Xi na Coreia do Sul, o que marcaria o primeiro encontro entre os dois líderes desde o retorno do magnata à Casa Branca, e que planejava viajar à China no início do próximo ano.

No entanto, em 10 de outubro, ameaçou cancelar o encontro e aumentar as tarifas sobre importações chinesas depois que Pequim impôs restrições à exportação de minerais de terras raras.

O presidente americano adotou um tom mais brando. Na segunda-feira, voltou a afirmar que a reunião ocorrerá e que sua viagem à China "no início do próximo ano" está "mais ou menos confirmada".

Xi não é o único líder sobre o qual Trump tem mostrado mudanças de postura recentemente.

Na quinta-feira passada, ele afirmou que se reuniria com o presidente russo, Vladimir Putin, em Budapeste, dentro de duas semanas, para discutir a guerra na Ucrânia.

Mas a Casa Branca informou nesta terça-feira que não há planos para um encontro "no futuro imediato".

dk/jz/dga/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar