Trump diz ter recusado oferta de aliados do Oriente Médio para entrar em Gaza e destruir Hamas

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente americano, Donald Trump, disse que aliados do Oriente Médio mencionaram que poderiam, sob comando do republicano, entrar em Gaza "com uma força pesada" e "endireitar o Hamas", caso o grupo continue "a agir mal, em violação ao acordo". A declaração do republicano foi dada em publicação na Truth Social, nesta terça-feira, 21.

No entanto, segundo a postagem, Trump recusou a oferta de ação dos países, e avisou também para Israel: "'AINDA NÃO!' Ainda há esperança de que o Hamas faça o que é certo".

Trump disse ainda que caso o grupo não fizer o que ele considera como certo, o fim do Hamas será "rápido, furioso e brutal".

