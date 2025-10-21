Trump diz que aliados no Oriente Médio estão prontos para confrontar o Hamas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (21) que as nações aliadas no Oriente Médio estão preparadas para enviar tropas a Gaza para confrontar o Hamas, caso o movimento islamista palestino não interrompa as supostas violações do plano de paz.

"Muitos dos nossos AGORA GRANDES ALIADOS no Oriente Médio, e áreas ao redor do Oriente Médio, me informaram de forma explícita e forte, com grande entusiasmo, que receberiam de bom grado a oportunidade, a meu pedido, de entrar em GAZA com uma força intensa para 'colocar o Hamas em ordem', caso o Hamas continue agindo mal, em violação ao acordo deles conosco", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.