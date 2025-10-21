Tenista dinamarquês Holger Rune passa por cirurgia no tendão de Aquiles

O tenista dinamarquês Holger Rune, número 10 do mundo, passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo nesta terça-feira (21), após a lesão sofrida há três dias no ATP 250 de Estocolmo.

"Olá a todos. A cirurgia correu muito bem hoje (...) Manterei vocês informados durante a minha recuperação", escreveu Rune em sua conta no Instagram.