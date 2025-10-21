"Capitalismo para todos": os desafios de Rodrigo Paz, eleito presidente na Bolívia

Rodrigo Paz contrariou expectativas e se tornou o primeiro conservador a vencer uma eleição presidencial no país em 20 anos. Agora, tem a missão de tirar os bolivianos da pior crise econômica em quatro décadas.Há três meses, Rodrigo Paz era um senador boliviano da oposição pouco conhecido, com um pai famoso e uma reputação dúbia como prefeito. Agora, ele é o primeiro conservador a vencer uma eleição presidencial no país em 20 anos. Para surpresa geral, o centrista Paz, de 58 anos, derrotou seu oponente de direita muito mais proeminente, o ex-presidente Jorge "Tuto" Quiroga, garantindo a vitória no segundo turno da eleição presidencial deste domingo (19/10) na Bolívia. Ele assume como próximo chefe de Estado do país em 8 de novembro. Em discurso diante de apoiadores na noite neste domingo, Paz agradeceu o apoio recebido para vencer o segundo turno e prometeu "reabrir" o país ao mundo e trabalhar com todos os setores dispostos a se unir para "sair" da crise em que seu país se encontra. Após conhecer os resultados preliminares que lhe deram a vitória, Paz agradeceu aos presidentes que o parabenizaram e afirmou que "a Bolívia está gradualmente recuperando sua presença internacional", após ter perdido esse espaço "geopolítica e geoeconomicamente" nas últimas duas décadas. O político sustentou que "a nova dimensão" que busca construir "será com as mãos estendidas para o interior do país, para trabalhar com todos, homens e mulheres, do parlamento, das organizações sociais" e de outros setores, com o objetivo de "seguir em frente". Economia em ruínas O senador herda uma economia em ruínas após 20 anos de governo do partido Movimento ao Socialismo, fundado pelo carismático ex-presidente Evo Morales (no cargo de 2006 a 2019). A sigla teve seu auge durante o boom das commodities no início dos anos 2000, mas as exportações de gás natural estagnaram, e seu modelo econômico estatista de subsídios generosos e câmbio fixo entrou em colapso desde então. Prejudicados pela escassez de dólares americanos e de combustível, que os deixa dias em filas, eleitores de todo o país, no domingo, escolheram Paz para tirá-los da pior crise econômica em quatro décadas. Paz propôs reformas importantes, mas em um ritmo mais gradual do que Quiroga, que defendia o apoio a um resgate do Fundo Monetário Internacional (FMI) e a um programa de choque fiscal. Rosto desconhecido com nome conhecido Filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, que governou de 1989 a 1993, e da espanhola Carmen Pereira, Rodrigo Paz nasceu em Santiago de Compostela, Espanha, e passou lá sua primeira infância. Ele é economista e estudou relações internacionais, além de ter ampla experiência no setor público. Seu pai, um dos fundadores do Movimento de Esquerda Revolucionária, de inspiração marxista, na década de 1960, exilou-se na Espanha para escapar da repressão do general Hugo Bánzer, um dos ditadores que governaram a Bolívia de 1964 a 1982. Paz Zamora retornou ao Peru quando Bánzer renunciou em 1978. Anos depois, em uma reviravolta irônica, ele fez um pacto político com o homem que o havia aprisionado e exilado. Quando Paz Zamora concorreu à presidência em 1989, uma votação apertada levou a escolha do presidente do país ao Congresso da Bolívia, e o socialista fechou um acordo com o ditador que se tornou político conservador para garantir a vitória. Seu mandato trouxe disciplina fiscal rigorosa e reformas de livre mercado para controlar a inflação, entusiasmando investidores, mas decepcionando seus antigos apoiadores de esquerda, que viram a desigualdade se agravar e o desemprego persistir. Paz iniciou sua carreira política no partido de esquerda de seu pai, mas mais tarde, assim como o velho Paz, reformulou-se como um conservador comprometido com reformas pragmáticas e favoráveis ​​a empresários. Começou como deputado na câmara baixa do Congresso antes de se tornar prefeito de Tarija, no sul do país, de 2015 a 2020. Desde então, tinha cargo de senador. Tarija não acolheu seu ilustre prefeito: tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições presidenciais, o partido de Paz perdeu na região, mesmo tendo conquistado seis dos nove departamentos do país. Como prefeito, modernizou o centro de Tairja com calçadões e vastas praças, que deixaram muitos moradores da classe trabalhadora se sentindo abandonados, enquanto a região rica em petróleo sofria com a queda nas receitas. As demissões de Paz no setor público para reduzir um déficit crescente enfureceram os sindicatos. De azarão a presidente eleito Quando a campanha eleitoral boliviana começou no início de agosto, o senador de fala mansa de Tarija sequer foi selecionado para os primeiros debates televisionados. Seguranças foram chamados no primeiro debate, para remover um grupo de seus apoiadores que interromperam a transmissão ao vivo, levantando uma placa com as informações de contato de Paz para que ele pudesse ser convidado para o próximo. Antes da eleição de 17 de agosto, ele estava nas pesquisas perto da última posição entre os oito candidatos. Em pequenas paradas de campanha nos planaltos andinos, teve dificuldade para lotar os auditórios. Sua escolha do ex-capitão da polícia Edman Lara como companheiro de chapa foi quase acidental – solução de última hora após a primeira escolha de Paz ter desistido. Mas o "Capitão Lara", como é conhecido, turbinou a campanha de Paz, impulsionando a chapa à vitória em ambos os turnos eleitorais. A história de Lara – demitido da polícia em 2023 por denunciar corrupção em vídeos virais no TikTok – ampliou a mensagem anticorrupção de Paz e repercutiu entre os moradores indígenas da classe trabalhadora das terras altas da Bolívia, que antes constituíam a base do partido Movimento ao Socialismo. A dupla montou uma campanha ágil, cruzando cidades e comunidades rurais para promover eventos sem sofisticação e regados a cerveja com a mensagem de "capitalismo para todos". Servindo carne grelhada e economizando em outdoors sofisticados, eles contrastaram com o rico Quiroga e seu grande orçamento de campanha. Apesar dos planos de Paz de eliminar subsídios aos combustíveis, desvalorizar a moeda boliviana e reduzir o investimento público, o tom populista de sua campanha convenceu os eleitores de que ele agiria em um ritmo palatável. Eles também prometeram doações em dinheiro para os pobres e outros benefícios para amortecer o impacto dos cortes mais severos, apelando a um espectro de eleitores de um país diverso. Alta inflação, escassez de combustível A Bolívia está em meio a uma crise econômica, com inflação anual de 23% e escassez crônica de combustível. Um dos principais desafios de Paz no início de seu mandato será encontrar uma saída para a crise do combustível e superar a grave escassez de dólares – resultado de grandes subsídios governamentais e da redução das exportações de gás –, ao mesmo tempo em que se controla o aumento do custo de vida. Outro desafio é conseguir se tornar uma liderança de consenso e ganhar a confiança de uma sociedade que se encontra dividida. Uma análise dos resultados do segundo turno de domingo ilustra as divisões no país, com o leste, mais conservador e rico, apoiando amplamente o candidato de direita Jorge Quiroga, enquanto o oeste, mais empobrecido e com sua grande população indígena, apoiou Paz. Segundo analistas, essas tendências apontam para um ressurgimento das tradicionais divisões entre o leste e o oeste, assim como entre as áreas urbanas e rurais. Influência de Morales O ex-presidente Evo Morales, impedido de concorrer novamente este ano, continua com influência, por ser ainda muito popular, especialmente entre os indígenas bolivianos. Ele permanece um potencial fator desestabilizador, tendo lançado uma longa sombra sobre a campanha e, no primeiro turno, conseguiu que quase um em cada cinco eleitores anulasse seu voto devido à sua exclusão da eleição. Isso, embora as divisões internas em seu partido, o Movimento ao Socialismo, tenham enfraquecido Morales politicamente. O ex-presidente também é alvo de um mandado de prisão por tráfico de pessoas devido a uma suposta relação sexual com uma menor – acusação que ele nega. Recomeço nas relações com os EUA Entre o primeiro turno e o segundo turno deste domingo, Paz visitou Washington, discursando em think tanks e expressando a convicção de que melhorar as relações com os Estados Unidos é necessário para o sucesso da Bolívia. Isso pode marcar uma grande mudança para a Bolívia após anos de antipatia em relação aos Estados Unidos, que remonta a 2008, quando Morales expulsou a Agência Antidrogas dos EUA (DEA) e o embaixador americano. Desde então, a Bolívia se aliou à Venezuela e a outros governos de esquerda na região e a potências mundiais como China e Rússia. Ainda no domingo, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou em um comunicado que a vitória de Paz "marca uma oportunidade transformadora para ambas as nações. "Os Estados Unidos estão prontos para fazer parceria com a Bolívia em prioridades compartilhadas, incluindo o fim da imigração ilegal, a melhoria do acesso ao mercado para investimentos bilaterais e o combate a organizações criminosas transnacionais para fortalecer a segurança regional." md/cn (AP, EFE, AFP)