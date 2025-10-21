PSV consegue primeira vitória na Champions com goleada sobre o Napoli (6-2)

O PSV conseguiu sua primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões com uma goleada sobre o Napoli por 6 a 2 nesta terça-feira (21), em Eindhoven. O clube holandês, que perdeu para o Union Saint-Gilloise (3 a 1) e empatou com o Bayer Leverkusen (1 a 1) nas duas primeiras rodadas, soma três pontos importantes antes de enfrentar adversários como Liverpool, Atlético de Madrid e Bayern de Munique.

E o jogo não começou bem para o PSV, que apesar de ter pressionado nos primeiros minutos, saiu atrás no placar quando Scott McTominay (31') marcou para o Napoli. No entanto, o time de Eindhoven virou em seis minutos com gols de Alessandro Buongiorno (35') e Ismael Saibari (37'). No segundo tempo, Dennis Man (54') aumentou a vantagem do PSV e, na reta final, a expulsão de Lorenzo Lucca (76') abriu o caminho para a goleada, selada pelo próprio Man (80'), Ricardo Pepi (87') e Couhaib Driouech (90'). McTominay (85') chegou a fazer mais um para o Napoli, mas não havia mais tempo para uma reação.