Programa lunar dos EUA é motivo de tensão entre Musk e Nasa

O diretor-executivo da SpaceX, Elon Musk, atacou nesta terça-feira (21) o chefe interino da Nasa depois que ele mencionou a possibilidade de dispensar a empresa na próxima missão à Lua. "Sean Dummy [um trocadilho entre dummy, idiota em inglês, e o sobrenome Duffy], está tentando destruir a Nasa!", escreveu o bilionário em sua rede social X, referindo-se a Sean Duffy, secretário de Transporte do governo Trump e atual responsável provisório pela agência espacial.

Na véspera, Duffy havia afirmado à emissora Fox News que buscava novas propostas para a missão lunar Artemis 3, que pretende levar astronautas americanos de volta à Lua. A iniciativa foi motivada pelos atrasos da SpaceX no desenvolvimento de seu foguete Starship. "Adoro a SpaceX. É uma empresa incrível. O problema é que estão atrasados. Perderam prazos e estamos em uma corrida com a China", explicou Duffy. A decisão foi tomada após especialistas alertarem que o Starship, cuja versão modificada deve servir como módulo lunar, não ficará pronto dentro do cronograma previsto. Musk rebateu as críticas no X e afirmou que seu foguete "acabará realizando toda a missão lunar", já que a SpaceX "avança como um raio em comparação com o resto da indústria espacial".