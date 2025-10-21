Príncipe Andrew renuncia a todos os títulos reais

Irmão do rei Carlos 3° diz que deixará de usar o título de duque de York e outras honrarias, em meio a um novo escrutínio sobre seus laços com Jeffrey Epstein.O príncipe Andrew, duque de York e irmão do rei Charles 3° do Reino Unido, anunciou que renunciará a todos os seus títulos e honras reais para evitar que as acusações contra ele "distraiam" o trabalho da família real do Reino Unido, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira (17/10) pelo Palácio de Buckingham. "Após conversas com o rei e minha família imediata e mais ampla, concluímos que as contínuas acusações contra mim distraem o trabalho de Sua Majestade e da Família Real”, declarou Andrew em breve nota. Quando diz "acusações", o até agora duque de York se refere a uma longa lista de escândalos nos quais se viu envolvido nos últimos anos por causa de sua relação com o magnata americano e pedófilo condenado Jeffrey Epstein, assim como com um suposto espião chinês. Andrew disse que negava "categoricamente" todas as acusações e afirmou que a decisão priorizava seu "dever" para com a família e seu país, como fez há cinco anos, quando se retirou da vida pública. Livro O anúncio ocorre no momento em que circulam trechos do próximo livro de memórias póstumas de Virginia Roberts Giuffre, que alegou ter sido traficada por Epstein e forçada a fazer sexo com Andrew quando tinha 17 anos — alegações que o príncipe nega há muito tempo. "Com o consentimento de Sua Majestade, considero que devo dar mais um passo. Portanto, não usarei mais meu título, nem as honras que me foram conferidas", acrescentou. Entre os títulos aos quais ele renuncia estão o de duque de York e o de membro da Ordem da Jarreteira, mas ele manterá o título de príncipe, já que é algo que obteve por nascimento, sendo o terceiro filho da falecida rainha Elizabeth 2ª. Sua ex-esposa, Sarah Ferguson, também não continuará usando o título de duquesa de York, mas suas filhas, Beatriz e Eugenia, manterão o título de princesas, de acordo com a imprensa britânica. Andrew já havia sido destituído de seus títulos militares e de suas afiliações a instituições de caridade, além de ter sido proibido de usar a honraria de "Vossa Alteza Real". md (EFE, DW)