Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo sobe por expectativa de trégua comercial entre EUA e China

Petróleo sobe por expectativa de trégua comercial entre EUA e China

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (21), impulsionados pelo otimismo em relação a uma desescalada da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, após dias de queda devido ao temor de excesso de oferta.

O barril do Brent para entrega em dezembro subiu 0,51%, aos US$ 61,32, e o do WTI para novembro teve alta de 0,52%, aos US$ 57,82.

"Quando os preços estão baixos assim, cada pequena notícia boa conta", explicou John Kilduff, da Again Capital.

Pequim e Washington anunciaram no fim de semana novas negociações comerciais, para evitar uma escalada das tarifas. Um acordo entre os dois maiores consumidores de petróleo do mundo "certamente impulsionaria os preços", destacou Kilduff.

pml-ni/tmc/as/dga/mar/lb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar