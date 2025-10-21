Petróleo sobe por expectativa de trégua comercial entre EUA e China

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (21), impulsionados pelo otimismo em relação a uma desescalada da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, após dias de queda devido ao temor de excesso de oferta.

O barril do Brent para entrega em dezembro subiu 0,51%, aos US$ 61,32, e o do WTI para novembro teve alta de 0,52%, aos US$ 57,82.