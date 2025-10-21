Participantes de tentativa de golpe de Bolsonaro são condenados a até 17 anos de prisão

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta terça-feira (21), a até 17 anos de prisão, sete participantes da tentativa de golpe de Estado liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. No mês passado, o tribunal impôs uma pena de 27 anos de prisão a Bolsonaro por liderar uma organização criminosa armada para se manter no poder após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022.

Outros sete ex-colaboradores de Bolsonaro já foram condenados no julgamento, que levou o presidente dos Estados Unidos a impor tarifas contra o Brasil, alegando uma "caça às bruxas" contra seu aliado. Nas próximas semanas, o STF vai anunciar a sentença de outros 16 acusados no caso. Os réus condenados hoje — um policial federal e cinco militares, além do presidente do Instituto Voto Legal, colaboraram com "milícias digitais" para espalhar desinformação sobre o sistema eletrônico de votação nas eleições de 2022, disse o relator, ministro Alexandre de Moraes. Os condenados eram integrantes do núcleo de desinformação da organização criminosa que "fabricou e disseminou narrativas falsas sobre o processo eleitoral com o objetivo de gerar caos social e instabilidade para a concretização da ruptura institucional", afirmou Moraes, que foi alvo de sanções americanas pelo jugamento. As penas variam de 7,5 a 17 anos de prisão, e os réus têm cinco dias para recorrer. Já Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde agosto, aguarda a publicação da sua sentença, um passo necessário para que seus advogados entrem com recursos.