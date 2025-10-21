Parlamento do Japão elege Sanae Takaichi como primeira-ministra

O Parlamento do Japão elegeu nesta terça-feira (21) a ultraconservadora Sanae Takaichi como a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra na história do país. Ela substitui Shigeru Ishiba, que renunciou após a derrota de seu partido, o Liberal Democrata (PLD), nas eleições de julho.

A escolha de Takaichi, de 64 anos, foi garantida por um acordo de coalizão com o partido de direita Inovação do Japão, após o rompimento com o tradicional aliado Komeito, de linha centrista e pacifista. O acordo, no entanto, não garante maioria parlamentar e pode tornar o governo instável.