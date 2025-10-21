Nova premiê japonesa quer elevar relação com EUA e promete novo pacote de medidas econômicas

A nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou que pretende "levar as relações Japão-EUA a um patamar ainda mais elevado" e confirmou que a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Japão "está prevista para breve". As declarações foram dadas em sua primeira coletiva de imprensa no cargo, de acordo com a Kyodo News. Takaichi informou que, já na primeira reunião de gabinete, ordenará a elaboração de um pacote de medidas econômicas. "Adotaremos políticas para conter a alta dos preços, aboliremos rapidamente a alíquota provisória do imposto sobre a gasolina e ampliaremos o limite de renda de 1,03 milhão de ienes (US$ 6.800)", disse.

Ela afirmou ainda que "trabalhará pelos resultados em favor do país e do povo" e que "jamais desistirá de construir um Japão forte". Sobre política monetária, Takaichi ressaltou que "manterá uma estreita coordenação e comunicação plena com o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês)", e indicou que "neste momento, não há planos de revisar imediatamente" a declaração conjunta firmada em 2013 entre o governo e o banco central. A premiê anunciou também que pretende revisar os três principais documentos de segurança nacional, incluindo a Estratégia de Segurança Nacional. "Vamos iniciar o processo de revisão. Acredito que é uma situação em que cada minuto conta", afirmou. A nova líder japonesa acrescentou que pretende participar das próximas reuniões da ASEAN, na Malásia, e do Fórum da Apec, na Coreia do Sul, "excelentes oportunidades para encontrar pessoalmente muitos líderes mundiais".