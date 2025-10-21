LaLiga volta atrás e cancela jogo entre Villarreal e Barcelona em Miami

O jogo do Campeonato Espanhol entre Villarreal e Barcelona, programado para o dia 20 de novembro, não será mais realizado em Miami, anunciou a LaLiga nesta terça-feira (21). "A LaLiga informa que, após conversas com a promotora do Jogo Oficial da LaLiga em Miami, esta comunicou sua decisão de cancelar a organização do evento devido à incerteza gerada na Espanha durante as últimas semanas", informou a organização em comunicado.

Também lamentou "profundamente que este projeto, que representava uma oportunidade histórica e inigualável para a internacionalização do futebol espanhol, não possa seguir adiante". "A realização de um jogo oficial fora de nossas fronteiras representaria um passo decisivo na expansão global da nossa competição, reforçando a presença internacional dos clubes, o posicionamento dos jogadores e da marca do futebol espanhol em um mercado estratégico como os Estados Unidos", acrescentou. A LaLiga ressaltou que esta iniciativa estava dentro do regulamento e "não afetava a integridade da competição". Os ingressos para o jogo no Hard Rock Stadium, em Miami, começariam a ser vendidos nesta terça-feira, mas os organizadores disseram que a pré-venda foi "atrasada" antes do cancelamento.

O jogo será disputado no Estádio de la Cerámica, casa do Villarreal. A Uefa havia se posicionado contra a ideia de jogos de liga nacional no exterior, concedeu permissão de maneira excepcional, como foi o caso jogo entre Milan e Como, pelo Campeonato Italiano, que será realizado em fevereiro na Austrália. A Associação de Jogadores de Futebol Espanhóis (AFE) organizou protestos no último fim de semana. Os jogadores ficaram parados durante 15 segundos no início de cada um dos jogos da 9ª rodada.