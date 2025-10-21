Ladrões roubam joias "inestimáveis" do Louvre à luz do dia; museu foi fechado

Em ação que durou poucos minutos, criminosos levaram do museu parisiense peças da coleção de joias de Napoleão. Uma delas, uma coroa, foi recuperada na rua. Museu foi fechado às pressas.Numa ação espetacular que durou poucos minutos, ladrões encapuzados invadiram o Museu do Louvre, em Paris, na manhã deste domingo (19/10), e roubaram joias de "valor inestimável" de uma ala que abriga tesouros da coroa francesa antes de fugirem a bordo de motocicletas, informaram autoridades francesas. O roubo ocorreu, segundo as investigações iniciais, entre 9h30 e 9h40 (horário local, 4h30 em Brasília). A ação inteira teria durado entre seis e sete minutos. O museu, que estava aberto a visitantes no momento do ocorrido, foi fechado. A retirada dos visitantes ocorreu sem incidentes, e não houve relatos de feridos entre visitantes, funcionários do museu ou forças de segurança. Os criminosos usaram um elevador de carga para acessar a sala de interesse, no primeiro andar do prédio. Eles estavam armados com pequenas motosserras, segundo uma fonte policial. Broche, tiara, entre outros itens O ministro do Interior francês, Laurent Núñez, afirmou que as peças levadas têm "um valor patrimonial e histórico inestimável". "Tenho grande confiança de que encontraremos rapidamente os autores e, principalmente, os bens roubados", disse Núñez em entrevista à rádio France Inter. O ministro se recusou a especificar quais joias foram roubadas. O presidente francês Emmanuel Macron também se pronunciou, chamando o roubo de "ataque a um patrimônio que estimamos porque é nossa História". "Vamos recuperar os itens, e os criminosos serão levados à Justiça", assegurou via X. Segundo o jornal Le Parisien, foram roubadas nove peças da coleção de joias de Napoleão e da coleção de reis franceses, incluindo um colar, uma tiara e um broche. O jornal informou ainda que houve pânico entre os visitantes do museu, que ficaram presos por um período após o fechamento das portas, quando o alarme disparou. Os ministérios relataram que a evacuação do prédio ocorreu sem problemas e que ninguém ficou ferido. O Le Parisien disse que ladrões encapuzados entraram por uma parte do prédio onde obras estavam em andamento. Eles usaram um elevador de carga para acessar a janela do museu na Galerie d'Apollon, no primeiro andar. Depois de quebrar a janela com uma ferramenta, dois homens entraram enquanto o terceiro ficou de guarda do lado de fora, segundo relatos da mídia. Depois, eles fugiram em duas motocicletas. A Galerie d'Apollon (Galeria de Apolo) é um salão abobadado na ala Denon que exibe parte das joias da Coroa da França sob um teto pintado pelo artista Charles Le Brun, da corte do rei Luís 14. Coroa foi achada na rua O Le Parisien afirmou, baseado em informações de uma fonte interna do Louvre, que o maior diamante da coleção não foi roubado. O diamante Regent pesa 140 quilates e estava montado em uma espada de desfile que Napoleão usou em sua coroação em 1804. A peça é avaliada em mais de 60 milhões de dólares pela Sotheby's. Em entrevista à TF1, a ministra da Cultura, Rachida Dati, afirmou que uma das joias roubadas foi recuperada nos arredores do Louvre. Ela, entretanto, não deu detalhes sobre a peça. O jornal Le Parisien, sem citar fontes, havia indicado anteriormente que se tratava da coroa da imperatriz Eugénie, esposa de Napoleão 3°, e que ela estava danificada. A coroa apresenta águias douradas e é coberta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, de acordo com o site do museu. "Ela vale várias dezenas de milhões de euros, apenas esta coroa. E não é, na minha opinião, o item mais importante", afirmou o presidente da casa de leilões Drouot, Alexandre Giquello, à agência de notícias Reuters. "Ladrões agiram muito rapidamente" O ministro do Interior insistiu que os ladrões "agiram muito, muito rapidamente", mas também que a polícia chegou "imediatamente", que está mobilizada e que sua taxa de sucesso nesse tipo de incidente é superior a 50%. A rádio France Inter informou que o assalto durou sete minutos e que os ladrões usaram um cortador a disco para cortar os vidros. Núñez visitou o Museu do Louvre esta manhã, logo após o incidente. A ministra da Cultura, Rachida Dati, também visitou o museu. O Louvre foi completamente evacuado e permanece fechado durante todo o dia, principalmente "para preservar as evidências" do roubo com as quais os investigadores trabalharão, já que também possuem imagens de videovigilância. O ministro reconheceu que "há uma fragilidade" na segurança dos museus franceses e, por isso, foi lançado um programa para melhorar a situação, que também afeta o Louvre. O roubo havia sido anunciado em primeira mão pela ministra da Cultura. Em uma mensagem em sua conta no X, Dati afirmou que o roubo ocorreu durante a abertura do Louvre e que ela já estava no local, com a equipe do museu e a polícia. "As investigações estão em andamento", acrescentou. Em sua conta no X, o museu simplesmente informou que estará fechado neste domingo "por motivos excepcionais". O Louvre é o museu mais visitado do mundo, tendo recebido quase 9 milhões de visitantes em 2024, 80% dos quais são estrangeiros. No início deste ano, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou uma grande reforma no museu depois que seu diretor alertou que visitar o prédio superlotado havia se tornado uma "provação física". md/ra (EFE, AFP)