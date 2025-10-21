Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça determina prisão preventiva de mulher que roubou ouro em museu de Paris

Autor AFP
A Justiça francesa ordenou prisão preventiva para uma chinesa de 24 anos pelo roubo de pepitas de ouro procedentes da Bolívia, Rússia, Estados Unidos e Austrália no Museu de História Natural de Paris, informou nesta terça-feira (21) o Ministério Público.

O furto ocorreu em 16 de setembro, semanas antes do espetacular roubo de joias no famoso museu do Louvre, na capital, que reacendeu no domingo as críticas sobre a segurança nas instituições culturais da França.

As autoridades espanholas anunciaram a detenção da mulher em 30 de setembro, com base em um mandado de prisão europeu, e a entregaram à França em 13 de outubro, informou a procuradora de Paris, Laure Beccuau, em comunicado.

No mesmo dia, ela foi acusada de roubo em grupo organizado e associação criminosa, acrescentou Beccuau.

A Justiça ordenou a prisão preventiva. Uma funcionária da limpeza deu o alerta sobre o roubo, ao constatar a presença de escombros na área onde as peças estavam expostas.

Entre os objetos roubados estão "pepitas originárias da Bolívia, legadas à Academia de Ciências no século XVIII; dos Urais, oferecidas pelo czar Nicolau I da Rússia em 1833 ao museu", ou "da Califórnia, descobertas durante a corrida do ouro na segunda metade do século XIX", detalha o comunicado.

Além "uma pepita de ouro de mais de 5 kg originária da Austrália, descoberta em 1990", segundo o texto.

O prejuízo é avaliado em 1,5 milhão de euros (quase 10 milhões de reais), embora o valor histórico e científico das peças seja "inestimável", apontou a representante do Ministério Público.

Os investigadores constataram que duas portas foram cortadas com uma motosserra e que um maçarico foi usado para quebrar a vitrine que continha as pepitas. No local foram encontrados o maçarico, três botijões de gás usados para alimentá-lo, a serra, uma chave de fenda e outras ferramentas.

As imagens das câmeras de segurança mostraram que apenas uma pessoa entrou à força no museu pouco depois de 1h00 e saiu quase quatro horas depois, explicou Beccuau.

As investigações telefônicas demonstraram que a pessoa deixou a França em 16 de setembro e estava se preparando para retornar à China. No momento de sua detenção, tentou se desfazer de pedaços de ouro fundido, com um peso de cerca de 1 kg.

