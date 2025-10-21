Justiça determina prisão preventiva de mulher que roubou ouro em museu de Paris

A Justiça francesa ordenou prisão preventiva para uma chinesa de 24 anos pelo roubo de pepitas de ouro procedentes da Bolívia, Rússia, Estados Unidos e Austrália no Museu de História Natural de Paris, informou nesta terça-feira (21) o Ministério Público. O furto ocorreu em 16 de setembro, semanas antes do espetacular roubo de joias no famoso museu do Louvre, na capital, que reacendeu no domingo as críticas sobre a segurança nas instituições culturais da França.

As autoridades espanholas anunciaram a detenção da mulher em 30 de setembro, com base em um mandado de prisão europeu, e a entregaram à França em 13 de outubro, informou a procuradora de Paris, Laure Beccuau, em comunicado. No mesmo dia, ela foi acusada de roubo em grupo organizado e associação criminosa, acrescentou Beccuau. A Justiça ordenou a prisão preventiva. Uma funcionária da limpeza deu o alerta sobre o roubo, ao constatar a presença de escombros na área onde as peças estavam expostas. Entre os objetos roubados estão "pepitas originárias da Bolívia, legadas à Academia de Ciências no século XVIII; dos Urais, oferecidas pelo czar Nicolau I da Rússia em 1833 ao museu", ou "da Califórnia, descobertas durante a corrida do ouro na segunda metade do século XIX", detalha o comunicado.

Além "uma pepita de ouro de mais de 5 kg originária da Austrália, descoberta em 1990", segundo o texto. O prejuízo é avaliado em 1,5 milhão de euros (quase 10 milhões de reais), embora o valor histórico e científico das peças seja "inestimável", apontou a representante do Ministério Público. Os investigadores constataram que duas portas foram cortadas com uma motosserra e que um maçarico foi usado para quebrar a vitrine que continha as pepitas. No local foram encontrados o maçarico, três botijões de gás usados para alimentá-lo, a serra, uma chave de fenda e outras ferramentas.