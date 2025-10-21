Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

israel informa que recebeu corpos de dois reféns

Autor AFP
AFP Autor
As forças de segurança israelenses na Faixa de Gaza receberam nesta terça-feira (21) os restos mortais de dois reféns, devolvidos como parte do acordo do cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos.

"Israel recebeu, através da Cruz Vermelha, os caixões de dois reféns falecidos, que foram entregues às Forças de Defesa de israel (FDI) e do Shin Bet dentro da Faixa de Gaza", indicou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

O relatório acrescenta que os corpos serão transferidos para Israel para identificação.

