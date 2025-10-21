Inter de Milão goleia Union Saint-Gilloise (0-4) na Bélgica pela Champions
A Inter de Milão goleou o modesto Saint-Gilloise por 4 a 0 nesta terça-feira (21), na Bélgica, e emendou sua terceira vitória consecutiva Liga dos Campeões.
A Inter, atual vice-campeã italiana e europeia, construiu a goleada marcando com Denzel Dumfries (41'), Lautaro Martínez (45+1'), Hakan Calhanoglu (53' de pênalti) e Francesco Pio Esposito (76').
Com 9 pontos, os 'nerazzurri' ocupam a segunda posição na tabela, atrás no saldo de gols do Paris Saint-Germain, que os goleou na final da Champions da temporada passada por 5 a 0.
