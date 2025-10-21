Hermès nomeia britânica Grace Wales Bonner à frente das coleções masculinas

A marca de luxo francesa Hermès anunciou, nesta terça-feira (21), a nomeação da estilista Grace Wales Bonner para liderar a linha de prêt-à-porter masculino, substituindo Véronique Nichanian, que ocupou o cargo por quase quatro décadas. A estilista britânica apresentará sua primeira coleção para a Hermès em janeiro de 2027, informou o grupo em seu comunicado.

Grace Wales Bonner, formada pela prestigiada escola de moda Central Saint Martins de Londres, tem uma sólida experiência em moda masculina com sua marca homônima, que desenvolve há uma década. O diretor artístico geral da Hermès, Pierre-Alexis Dumas, declarou-se "encantado" com a nomeação. "Sua visão contemporânea da moda, do artesanato e da cultura continuará marcando o estilo do prêt-à-porter masculino da Hermès, combinando com confiança sua visão da época e o legado da marca", afirmou no comunicado. Grace Wales Bonner congratulou-se por se juntar a "uma marca tão mágica". "Abrir este novo capítulo, fazer parte desta linhagem de artesãos e criadores é um sonho para mim", afirmou.

A Hermès anunciou na semana passada a saída da estilista francesa Véronique Nichanian, de 71 anos, após 37 anos trabalhando para a marca. A empresa anunciou que Nichanian apresentará em janeiro, durante a Semana de Moda de Paris outono-inverno 2026-2027, seu último desfile para a grife. Em um contexto de desafios econômicos e comerciais para o mercado de luxo, a Hermès não está em crise. A marca, cujas vendas não param de crescer, viu seu faturamento aumentar mais de 7% no primeiro semestre de 2025, atingindo 8 bilhões de euros (50 bilhões de reais na cotação atual).