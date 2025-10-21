Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grupo sueco anuncia acordo com filhos de Maradona para administrar sua marca

Autor AFP
A empresa sueca Electa Global anunciou nesta terça-feira (21) um acordo de colaboração exclusiva com os cinco filhos considerados herdeiros de Diego Maradona para comercializar produtos sob a marca do astro argentino falecido em 2020.

"No âmbito do acordo de longo prazo, a Electa será responsável por todos os aspectos relacionados ao design dos produtos, fabricação, comercialização e distribuição, em estreita coordenação com a família", afirmou a empresa em um comunicado.

"Não há muitos produtos oficiais de Maradona", afirmou o empresário sueco-iraniano Ash Pournouri, proprietário da Electa, em entrevista à AFP.

"Isto se deve, em parte, ao fato de que não aconteceu durante sua vida e, desde seu falecimento, a família e seus filhos não queriam empreender nada com ninguém. Levou tempo para conquistar sua confiança", explicou. 

O lendário camisa 10 da seleção da Argentina morreu aos 60 anos, em 25 de novembro de 2020, devido a um edema pulmonar quando se recuperava de uma neurocirurgia em casa.

"O nome de nosso pai tem um significado imenso para milhões de pessoas em todo o mundo", afirmaram os herdeiros, citados no comunicado da Electa. 

"Não se trata apenas de produtos (...) Trata-se de preservar quem era Diego: sua paixão, sua energia e seu amor pelas pessoas", acrescentaram.

Em um primeiro momento serão produzidas roupas, calçados e acessórios de luxo destinados ao mercado europeu.

No mês passado, a Justiça argentina embargou bens de duas irmãs de Maradona, de seu advogado e de outras três pessoas por suposta administração fraudulenta da marca da lenda do futebol. 

Um tribunal de segunda instância de Buenos Aires decidiu processar o advogado de Maradona, Matías Morla, e dois de seus assistentes por suposta administração fraudulenta da marca "Diego Maradona" e seus derivados que, segundo seus filhos, deveria ter sido cedida a eles após a morte. 

A decisão ordenou que os bens, tangíveis ou não, passassem "imediatamente à propriedade dos herdeiros".

