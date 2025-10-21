Futebol feminino chega ao Football Manager

O popular jogo Football Manager, cuja nova versão será comercializada dentro de um mês, terá como grande novidade a inclusão de vários campeonatos femininos, em uma nova demonstração do crescimento que o futebol feminino está vivendo. "Estamos trabalhando nisso há muito tempo", declarou à AFP Tina Keech, responsável pela criação do banco de dados desta nova edição.

Desta vez, os jogadores poderão controlar equipes de 14 ligas internacionais, entre elas a poderosa Women's Super League (Inglaterra), a NWSL (EUA) e a Liga dos Campeões da Uefa. Keech admitiu que alguns usuários do Football Manager fizeram críticas sexistas a respeito dessa evolução, mas "a maioria teve uma atitude positiva". Segundo a companhia britânica de programação Sports Interactive, 96% dos usuários do jogo, que chega à sua 26ª edição, são homens. Com esta nova versão, Keech espera atrair mais usuárias da mesma forma que o futebol feminino alcança cada vez mais espectadores, como ficou demonstrado na última Copa do Mundo (2023) ou na última Eurocopa (2025), nas quais foram batidos recordes de público.

"Trata-se de uma melhoria do jogo e faz com que seja uma grande experiência, uma experiência diferente", argumenta Keech. "Football Manager 26" manterá as equipes masculinas habituais, mas adicionará 14 campeonatos femininos. O principal concorrente deste jogo, o modo carreira do EA Sports FC (o antigo FIFA), já introduziu equipes femininas no ano passado, embora os usuários já possam jogar com as estrelas femininas do futebol em partidas, o modo principal do videogame, há mais de 10 anos.

Em 2015, o diretor-geral da EA Sports, Peter Moore, mostrou-se "muito triste pelas fortes críticas misóginas" recebidas após a inclusão das mulheres. "Merecemos algo melhor", reivindicou. - Adaptar-se à evolução - O primeiro jogo de gestão de clubes de futebol foi criado em 1982 por Kevin Toms. O título de seu jogo, "Football Manager", foi posteriormente retomado pela Sports Interactive.

"Quando criei o Football Manager (...) e desenhei os gráficos, tratava-se de homenzinhos muito simples. Poderiam ter sido também mulheres", explicou Toms à AFP. Mas nos anos 1980, o futebol feminino era "muito menos importante", apesar de que "não há nada no futebol que as mulheres não possam fazer", acrescentou. Mais de quatro décadas depois, o jogo da Sports Interactive adaptou-se rapidamente à evolução do futebol.