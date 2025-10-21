EUA: Carolina do Norte redesenha posição dos condados para manter maioria republicana na Câmara

Os condados removidos do 1º Distrito seriam colocados em um 3º Distrito reformulado, liderado pelo deputado republicano Greg Murphy. Os resultados das eleições indicam que o 3º permaneceria favorável a Murphy e à direita.

Legisladores da Carolina do Norte estão redesenhando a posição dos condados a fim de manter a maioria das cadeiras do lado partido Republicano, do presidente dos EUA, Donald Trump, que já possui a maioria política desde 2024: 10 cadeiras contra 4 ocupadas pelo partido dos democratas.

A movimentação visa impedir a candidatura de um dos três membros negros do Congresso, Don Davis, e foi alvo de críticas pela senadora afro americana Kandie Smith. "Trata-se de fraudar eleições intencionalmente, de modo que os resultados sejam predeterminados e a responsabilização se torne opcional", afirmou Smith.

O senador republicano Ralph Hise foi claro sobre a motivação por trás do redesenho, afirmando que irá "traçar um novo mapa que trará uma cadeira republicana adicional à delegação do Congresso da Carolina do Norte". Segundo ele, se os democratas retomarem a maioria na Câmara atrapalharão a agenda do presidente Trump.

A lei estadual impede o governador democrata Josh Stein de usar seu poder de veto em ações de reformulação do distrito, permitindo que a proposta siga para a Câmara para a aprovação final na Assembleia Geral, prevista para esse final de semana. Em contrapartida, manifestações populares contrárias à medida estão sendo organizadas.

Em 2022, a divisão do parlamento era igualitária e republicanos e democratas ocupavam 7 cadeiras cada um, demonstrando o cenário acirrado entre os partidos na Carolina do Norte. Se a proposta recente for implementada, o partido do presidente tem grandes chances de conquistar a 11º cadeira em 2026. Ex-deputados do 1º Distrito da Carolina do Norte chamam a proposta de "regressão moral". Fonte: Associated Press.