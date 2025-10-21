Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA: Carolina do Norte redesenha posição dos condados para manter maioria republicana na Câmara

EUA: Carolina do Norte redesenha posição dos condados para manter maioria republicana na Câmara

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Legisladores da Carolina do Norte estão redesenhando a posição dos condados a fim de manter a maioria das cadeiras do lado partido Republicano, do presidente dos EUA, Donald Trump, que já possui a maioria política desde 2024: 10 cadeiras contra 4 ocupadas pelo partido dos democratas.

Os condados removidos do 1º Distrito seriam colocados em um 3º Distrito reformulado, liderado pelo deputado republicano Greg Murphy. Os resultados das eleições indicam que o 3º permaneceria favorável a Murphy e à direita.

A movimentação visa impedir a candidatura de um dos três membros negros do Congresso, Don Davis, e foi alvo de críticas pela senadora afro americana Kandie Smith. "Trata-se de fraudar eleições intencionalmente, de modo que os resultados sejam predeterminados e a responsabilização se torne opcional", afirmou Smith.

O senador republicano Ralph Hise foi claro sobre a motivação por trás do redesenho, afirmando que irá "traçar um novo mapa que trará uma cadeira republicana adicional à delegação do Congresso da Carolina do Norte". Segundo ele, se os democratas retomarem a maioria na Câmara atrapalharão a agenda do presidente Trump.

A lei estadual impede o governador democrata Josh Stein de usar seu poder de veto em ações de reformulação do distrito, permitindo que a proposta siga para a Câmara para a aprovação final na Assembleia Geral, prevista para esse final de semana. Em contrapartida, manifestações populares contrárias à medida estão sendo organizadas.

Em 2022, a divisão do parlamento era igualitária e republicanos e democratas ocupavam 7 cadeiras cada um, demonstrando o cenário acirrado entre os partidos na Carolina do Norte. Se a proposta recente for implementada, o partido do presidente tem grandes chances de conquistar a 11º cadeira em 2026. Ex-deputados do 1º Distrito da Carolina do Norte chamam a proposta de "regressão moral". Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar