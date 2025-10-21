Equatoriano que sobreviveu a ataque americano contra submarino é libertado

Um equatoriano que sobreviveu a um ataque militar dos Estados Unidos contra um suposto submarino que transportava drogas no Caribe foi libertado após ser repatriado ao seu país, informou na segunda-feira a Procuradoria Geral. Desde agosto, Washington mantém navios e aviões de guerra em águas internacionais do Caribe em uma campanha para conter o tráfico de drogas da América Latina para os Estados Unidos.

O presidente Donald Trump anunciou no sábado a repatriação de um equatoriano e um colombiano que sobreviveram ao ataque contra o submarino carregado de fentanil e outras drogas, no qual dois tripulantes morreram. A Procuradoria informou que o repatriado, que não foi identificado, foi libertado porque não cometeu um crime em seu país. "Por não existir nenhuma notícia de crime que tenha sido comunicada a esta Instituição, que indique a prática de um crime em território equatoriano, não poderia continuar detido", afirmou a instituição em um comunicado. "Também não tinha processos pendentes contra ele", acrescentou a nota.