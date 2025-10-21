'É uma mescla entre Özil e Guti', diz Xabi Alonso sobre Arda Güler

"É uma mescla entre Özil y Guti. Guti tinha essa qualidade para jogar na construção e para o último passe. Mesut também", afirmou Alonso após ser perguntado se o estilo de Güler lembra o de Özil em entrevista coletiva na véspera do jogo contra a Juventus pela Liga dos Campeões.

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, comparou nesta terça-feira (21) o meia turco Arda Güler, que vive grande fase na temporada, com Mesut Özil e Guti, ex-jogadores que fizeram história no clube merengue.

"Quanto mais ele participa e o encontramos no jogo, o que acontece depois geralmente é bom. Temos que continuar o impulsionando", acrescentou o treinador.

Güler foi o protagonista da vitória sobre o Getafe (1 a 0) no último sábado, dando o passe para Kylian Mbappé marcar no início da partida.

Foi a sexta assistência do meia turco para Mbappé nesta temporada.

Alonso também elogiou o astro francês, autor de 15 gols em 11 jogos entre todas as competições: "A influência que ele está tendo na equipe é quase tão importante quanto à forma como seus companheiros o acompanham com e sem a bola. Ele está nos ajudando a controlar melhor os jogos".