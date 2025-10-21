Djokovic anuncia que não vai disputar Masters 1000 de Paris

"Infelizmente não jogarei em Paris este ano", explicou em sua conta no Instagram o sérvio de 38 anos, recordista de títulos do torneio na capital francesa, com sete conquistas.

O tenista sérvio Novak Djokovic anunciou nesta terça-feira que não vai participar do Masters 1000 de Paris, que será disputado de 27 de outubro a 2 de novembro.

Djokovic acrescentou que "espera" disputar o Masters de Paris no ano que vem, depois de já não ter participado da edição de 2024.

Desde que foi eliminado na semifinal do US Open pelo espanhol Carlos Alcaraz, no início de setembro, Djokovic demorou um mês para voltar a entrar em quadra, até participar do Masters 1000 de Xangai.

Na cidade chinesa, 'Djoko' caiu na semifinal diante do monegasco Valentin Vacherot, que acabou ficando com o título.

Presente na semana passada no torneio de exibição Six Kings Slam, na Arábia Saudita, o lendário sérvio abandonou a disputa pelo terceiro lugar, contra o americano Taylor Fritz.