Courtois diz que Villarreal x Barcelona em Miami 'adultera' Campeonato Espanhol

O goleiro belga Thibault Courtois, do Real Madrid, criticou nesta terça-feira (21) a realização do jogo entre Villarreal e Barcelona, pela 17ª rodada do campeonato Espanhol, no dia 20 de dezembro, em Miami, afirmando que isso "adultera a competição". "É fácil falar da NBA, da NFL. A NBA tem 82 jogos e no final disputam uma vaga em playoff que não muda nada. A NFL tem votação entre os donos de todos os times", disse Courtois em entrevista coletiva na véspera do jogo contra a Juventus pela Liga dos Campeões.

"Aqui é completamente o oposto", continuou o goleiro, criticando a LaLiga por ter tomado a decisão de realocar a partida sem consultar todos os clubes: "Adultera a competição" e "não cumpre o acordo com os jogadores". Desta forma, Courtois se une às críticas recendes contra o jogo em Miami do técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, e de seu companheiro de equipe Dani Carvajal. O goleiro, que fará seu jogo de número 300 pelo clube merengue, acredita que todas as equipes devem jogar em sua própria casa ou na do adversário. "Não é a mesma coisa jogar em casa e fora. Jogar fora de casa é muito complicado, como aconteceu com a gente contra a Real Sociedad, o Getafe. O Villarreal fora é difícil", explicou.