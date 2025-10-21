Congresso da Guatemala classifica gangues como organizações 'terroristas'

O Congresso da Guatemala declarou, nesta terça-feira (21), as gangues como organizações "terroristas", no momento em que o país atravessa uma crise de segurança após a fuga da prisão de 20 lideranças de uma dessas quadrilhas perigosas. Os deputados começaram a discutir o projeto de lei na terça-feira da semana passada, dois dias depois de o governo revelar a fuga dos membros da gangue Barrio 18 da prisão de Fraijanes II, próxima à capital.

A lei lembra o marco jurídico aplicado em El Salvador, com o qual o presidente Nayib Bukele iniciou uma "guerra" contra as gangues em 2022, amparado em um estado de exceção que permite prisões sem mandado judicial. O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, descartou copiar o modelo salvadorenho que reduziu o crime para mínimos históricos, mas que é questionado por denúncias de encarcerar inocentes. "Damos por aprovado um decreto importante [...] para declarar os mareros [membros de gangues] e extorsionistas como terroristas", disse no plenário o deputado Elmer Palencia do partido de direita Valor, um dos promotores da iniciativa. A lei eleva de 12 para 18 anos a pena máxima de prisão por extorsão, um dos principais crimes que cometem o Barrio 18 e a Mara Salvatrucha contra comerciantes e transportadores.

Além disso, eleva a pena em um terço se o sentenciado é membro de uma gangue. O Congresso, de maioria opositora, também estabeleceu penas de 14 a 18 anos de prisão aos que "recrutem" menores para as gangues, e ordenou a construção de um presídio de segurança máxima. O Ministério Público suspeita que os criminosos fugiram pela porta da frente do presídio em cumplicidade com funcionários. Até agora, quatro fugitivos foram recapturados.

A fuga foi classificada pelos Estados Unidos como "inaceitável" e fez com que Arévalo destituísse a cúpula de segurança. Em setembro, Washington declarou como organização "terrorista" a gangue Barrio 18, depois de fazer o mesmo meses antes com a Mara Salvatrucha. Segundo o ministro do Interior, Francisco Jiménez, que permanece no cargo enquanto assume o seu sucessor, na Guatemala há cerca de 12 mil membros de gangues e colaboradores, enquanto outros 3.000 estão na prisão.