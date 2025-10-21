Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Congresso da Guatemala classifica gangues como organizações 'terroristas'

Congresso da Guatemala classifica gangues como organizações 'terroristas'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Congresso da Guatemala declarou, nesta terça-feira (21), as gangues como organizações "terroristas", no momento em que o país atravessa uma crise de segurança após a fuga da prisão de 20 lideranças de uma dessas quadrilhas perigosas.

Os deputados começaram a discutir o projeto de lei na terça-feira da semana passada, dois dias depois de o governo revelar a fuga dos membros da gangue Barrio 18 da prisão de Fraijanes II, próxima à capital.

A lei lembra o marco jurídico aplicado em El Salvador, com o qual o presidente Nayib Bukele iniciou uma "guerra" contra as gangues em 2022, amparado em um estado de exceção que permite prisões sem mandado judicial.

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, descartou copiar o modelo salvadorenho que reduziu o crime para mínimos históricos, mas que é questionado por denúncias de encarcerar inocentes.

"Damos por aprovado um decreto importante [...] para declarar os mareros [membros de gangues] e extorsionistas como terroristas", disse no plenário o deputado Elmer Palencia do partido de direita Valor, um dos promotores da iniciativa.

A lei eleva de 12 para 18 anos a pena máxima de prisão por extorsão, um dos principais crimes que cometem o Barrio 18 e a Mara Salvatrucha contra comerciantes e transportadores.

Além disso, eleva a pena em um terço se o sentenciado é membro de uma gangue.

O Congresso, de maioria opositora, também estabeleceu penas de 14 a 18 anos de prisão aos que "recrutem" menores para as gangues, e ordenou a construção de um presídio de segurança máxima.

O Ministério Público suspeita que os criminosos fugiram pela porta da frente do presídio em cumplicidade com funcionários. Até agora, quatro fugitivos foram recapturados.

A fuga foi classificada pelos Estados Unidos como "inaceitável" e fez com que Arévalo destituísse a cúpula de segurança.

Em setembro, Washington declarou como organização "terrorista" a gangue Barrio 18, depois de fazer o mesmo meses antes com a Mara Salvatrucha.

Segundo o ministro do Interior, Francisco Jiménez, que permanece no cargo enquanto assume o seu sucessor, na Guatemala há cerca de 12 mil membros de gangues e colaboradores, enquanto outros 3.000 estão na prisão.

A atividade das gangues incide no aumento da taxa de homicídios no país, que passou de 16,1 para cada 100.000 habitantes, em 2024, para 17,65 este ano (mais que o dobro da média mundial), segundo o Centro de Pesquisas Econômicas Nacionais.

hma/cjc/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar