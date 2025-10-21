Blecaute na nuvem da Amazon derruba apps ao redor do mundo

Plataformas como Alexa, Perplexity, Snapchat, jogos como o Fortnite e aplicativos Zoom e Duolingo estão entre as mais de 500 empresas afetadas pela interrupção na maior rede de servidores em nuvem do planeta.A Amazon Web Services (AWS), unidade de serviços de nuvem da Amazon, sofreu uma pane na manhã desta segunda-feira (20/10), provocando um blecaute em redes sociais, plataformas de jogos, sistemas de computador, sites e aplicativos em todo o mundo. Entre as plataformas afetadas estão o próprio site da Amazon, a assistente virtual Alexa, a rede social Snapchat, o aplicativo de videoconferências Zoom e o de ensino de idiomas Duolingo. A interrupção é o primeiro grande apagão da internet desde o mau funcionamento da CrowdStrike no ano passado, que prejudicou sistemas de tecnologia em hospitais, bancos e aeroportos em todo o mundo. Maior rede de servidores em nuvem do mundo, a AWS afirmou que mais de 500 empresas que têm seus serviços hospedados em sua nuvem impactadas pelo apagão. As falhas atingiram também o serviço de streaming Prime Video, a startup de inteligência artificial Perplexity e o jogo Fortnite, entre outros. "Maioria dos serviços já se recuperou" A AWS garante que a maioria de seus serviços já se recuperou após os erros detectados em uma de suas regiões nos EUA, que causaram incidentes para milhares de usuários em todo o mundo. A companhia informou que trabalhava para alcançar uma resolução completa do serviço após a interrupção e que, embora a maioria das solicitações aos serviços da AWS devam ser processadas "corretamente", erros ainda podem ser detectados devido ao acúmulo de solicitações em fila. Airbnb, Roblox e Brawn Stars De acordo com o Downdetector, que rastreia falhas de comunicação em plataformas online, dezenas de sites, aplicativos, plataformas de mídia social e jogos online apresentaram problemas na manhã desta segunda-feira. O site de reservas de acomodações Airbnb, a rede social Instagram, a plataforma de vendas de videogames Steam e os jogos online Roblox e Brawl Stars também foram afetados. As plataformas de streaming de vídeo Hulu e Disney+, e o aplicativo de mensagens Signal também foram afetados. A AWS afirmou ter identificado uma possível causa para o problema relatado e que a chave estava em um de seus data centers nos EUA. Os erros relatados ocorreram nas instalações da AWS na Virgínia do Norte (EUA), um dos maiores e mais antigos data centers da empresa, segundo a companhia. Duas horas após o incidente ter sido relatado pela primeira vez, a AWS registrou um total de 58 serviços afetados em sua plataforma, incluindo um que estava completamente fora do ar: o Amazon DynamoDB, um banco de dados. Este serviço específico da Amazon e o processo que ele usa para se comunicar com o data center dos EUA mencionado parecem ser a origem do problema, de acordo com detalhes fornecidos pela AWS em seu site. md/cn (EFE, AFP, Reuters, ots)