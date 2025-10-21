AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ QUARTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2025
América
(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Leilões de petróleo offshore - 11H00
Europa
ROMA (Itália) - Primeira-ministra italiana Giorgia Meloni comemora três anos no poder -
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
ESTRASBURGO (França) - Parlamento Europeu atribui Prêmio Sakharov 2025 -
LONDRES (Reino Unido) - Prazo para decisão da Autoridade de Concorrência do Reino Unido (CMA) sobre os ecossistemas do Google e da Apple (smartphones) -
QUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2025
América
NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito israelense-palestino - 12H00
(+) ROSARIO (Argentina) - Evento de encerramento da campanha eleitoral de meio de mandato de Milei - 20H00
Europa
BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE - (até 24)
Oriente Médio e África do Norte
(+) JERUSALÉM - Suprema Corte de Israel analisa recurso para permitir acesso de jornalistas estrangeiros à Faixa de Gaza -
SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2025
América
NORFOLK (Estados Unidos) - Acusação formal de Trump contra a procuradora do estado de Nova York, Letitia James - 13H00
WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 10H30
Europa
PARIS (França) - Discussão do Projeto de Lei de Finanças de 2026 na Assembleia Nacional - 11H00
DOMINGO, 26 DE OUTUBRO DE 2025
América
BUENOS AIRES (Argentina) - Eleições legislativas de meio de mandato -
BOGOTÁ (Colômbia) - Partido no poder seleciona seu candidato presidencial para 2026 por meio de um referendo - 10H30
Ásia-Pacífico
KUALA LUMPUR (Malásia) - Cúpula da Asean - (até 28)
PEQUIM (China) - Voos diretos são retomados entre China e Índia após 5 anos de interrupção - 02H00
TERÇA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2025
América
(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Assembleia Geral da ONU debate resolução contra embargo dos EUA a Cuba - (até 29)
WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 29)
WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00
Ásia-Pacífico
GYEONGJU (Coreia do Sul) - Cúpula de CEOs da Apec - (até 31)
QUARTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2025
Europa
(+) PAÍSES BAIXOS - Eleições legislativas -