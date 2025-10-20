UE prepara iniciativas para setores afetados por restrições chinesas sobre terras raras

A União Europeia prepara iniciativas para ajudar os setores afetados pelas restrições chinesas sobre terras raras, de acordo com informações divulgadas após uma reunião de emergência realizada nesta segunda-feira (20) em Bruxelas. A China é a maior produtora mundial de terras raras, materiais essenciais para as indústrias digital, automotiva, energética e até mesmo de armas.

Neste mês, o gigante asiático anunciou novos controles sobre a exportação de tecnologias relacionadas às terras raras, para desgosto dos Estados Unidos e da Europa. O vice-presidente da Comissão Europeia, Stéphane Séjourné, realizou uma videoconferência com líderes dos setores mais afetados: automotivo (Forvia, Volkswagen, Stellantis), espacial e defesa (Airbus e Safran), energia eólica (Vestas, Siemens, Enercon), semicondutores (Bosch) e químico (Solvay). Sem esquecer-se das empresas ligadas a projetos de terras raras apoiados pela UE, como o grupo belga Umicore. Dadas as situações altamente diversas entre os setores, os participantes concordaram que uma solução única de curto prazo é "improvável", informou o gabinete de Séjourné.