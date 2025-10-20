Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE prepara iniciativas para setores afetados por restrições chinesas sobre terras raras

Autor AFP
A União Europeia prepara iniciativas para ajudar os setores afetados pelas restrições chinesas sobre terras raras, de acordo com informações divulgadas após uma reunião de emergência realizada nesta segunda-feira (20) em Bruxelas. 

A China é a maior produtora mundial de terras raras, materiais essenciais para as indústrias digital, automotiva, energética e até mesmo de armas. 

Neste mês, o gigante asiático anunciou novos controles sobre a exportação de tecnologias relacionadas às terras raras, para desgosto dos Estados Unidos e da Europa. 

O vice-presidente da Comissão Europeia, Stéphane Séjourné, realizou uma videoconferência com líderes dos setores mais afetados: automotivo (Forvia, Volkswagen, Stellantis), espacial e defesa (Airbus e Safran), energia eólica (Vestas, Siemens, Enercon), semicondutores (Bosch) e químico (Solvay). 

Sem esquecer-se das empresas ligadas a projetos de terras raras apoiados pela UE, como o grupo belga Umicore. 

Dadas as situações altamente diversas entre os setores, os participantes concordaram que uma solução única de curto prazo é "improvável", informou o gabinete de Séjourné.

Este último enfatizou a necessidade de "atuar simultaneamente em várias frentes" e afirmou que a UE prepara diferentes iniciativas, em particular no que diz respeito a centros comuns de compras e armazenamento e à reciclagem de terras raras, acrescentou a mesma fonte. 

A União Europeia já protestou publicamente contra as novas restrições anunciadas por Pequim, afirmando que elas forçam as empresas de seus Estados-membros a interromper sua produção e causam prejuízos econômicos em todas as cadeias de suprimentos. 

Desde abril, a China já havia estabelecido um sistema de licenciamento para certas exportações de terras raras, o que causou alvoroço em vários setores em todo o mundo.

china

